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ريهام سعيد تكشف حقيقة "سقوط لحم وجهها" بسبب مرضها

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد عادل شعبان

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ريهام سعيد

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على التواصل مع جمهورها لكشف حقيقة تطورات مرضها .

و صرح طبيب - قبل أيام - لأحد المواقع أن مرض "ريهام سعيد" يؤدي إلى سقوط لحم الوجه.

وسخرت "ريهام" من هذا الكلام قائلة: "أنا معنديش مرض جلدي و وشي موجود موقعش الحمد لله".

كما طالبت متابعيها بمواصلة الدعاء لها، مضيفة: "بشكركم علي دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

وتعرضت "ريهام" لأزمة صحية حيث أصيبت ببكتريا في الوجه استدعت إجراءات طبية سريعة لمنع وصولها إلى المخ نظرًا لصعوبة السيطرة عليها.

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