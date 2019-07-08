تصريح صادم من حسن شحاتة عن "4 لاعبين" بمنتخب مصر

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صَدم الكابتن حسن شحاتة - المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر - الجماهير بقوله إنه لو كان مدير فنيا لمنتخب مصر ما ضم أكثر من 4 لاعبين من قوام المنتخب الحالي.

وقال "شحاتة" في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "لو كنت أنا المدير الفني كان مستحيل أضم من قوام المنتخب الحالي أكتر من 4 أو 5 لاعبين بالكتير بما فيهم الاحتياطي كمان".

وأضاف: "فيه لاعبية بتحدد مين يلعب ومين ميلعبش .. وزي ما سمعت من حضرتك إن بعض اللاعيبة انضمت بسبب وكلاء معينين .. وفيه مجاملات بمعنى إن المصالح بتتصالح".

وتابع: "لما يبقى الناس كلها بتتكلم على صلاح وتريزيجيه .. طب وبقية اللاعيبة تعمل ايه؟ .. لازم يكون فيه مساواة".

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