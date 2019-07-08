ماذا قال أحمد موسى عن "أبو تريكة" بعد خسارة المنتخب؟

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أحمد موسى

حسن شحاتة

أشاد الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - بالجيل الذي حصد 3 بطولات أمم أفريقية عام 2006 / 2008 / 2010 .

واستضاف "موسى" الكابتن حسن شحاتة - مدرب المنتخب السابق - في مداخلة هاتفية ليعقد مقارنة بين جيله ، والجيل الحالي .

وقال "شحاتة" إن الجيل الذي كان يدربه تميز بالالتزام ، قائلا: "كل اللعيبة اللي في جيلي قعدت على الدكة .. وبصراحة أنا كان معايا جيل صعب مظنش هيجي في أي وقت من الأوقات".

ليرد أحمد موسى قائلا: "طبعا دا أنت كان معاك بركات وأبو تريكة وأحمد حسن والحضري و وائل جمعة".

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