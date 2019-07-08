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بريطانيا.. إصابة 10 بينهم 3 شرطيين إثر هجوم بمادة كيماوية

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

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أصيب نحو 10 بريطانيين بينهم 3 شرطيين؛ إثر تعرضهم لهجوم بمادة كاوية خلال مشاجرة خارج حانة بمدينة ليستر وسط البلاد.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة إنه "بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت/الأحد تلقينا بلاغا بوقوع شجار (لم يُعرف سببه) بين عدد كبير من الأشخاص داخل حانة كريكيتيرز" بمنطقة "جريس رود" في مدينة ليستر.
وأشار إلى أنه عند الوصول إلى المكان، كان الشجار انتقل إلى خارج الحانة؛ حيث قام أشخاص متورطين في الحادث برش مادة كيماوية.
ولفت المتحدث إلى أن المسعفين نقلوا 10 أشخاص -7 أفراد من الجمهور و3 من ضباط الشرطة- إلى مستشفى ليستر الملكي لفحص إصاباتهم جراء المواد الكيماوية.
وفي وقت لاحق، أوقفت الشرطة 5 مشتبه بهم، بينهم امرأة، وما زال الخمسة محتجزون والتحقيقات جارية ،حسب الشرطة.
وقال صموئيل إيفاه (47 عاماً)، وهو أحد شهود العيان، إن مجموعة من الأشخاص يحملون ما يشبه العصي، كانوا يضربون بعضهم البعض.
وأضاف، لموقع "ليسترشاير لايف" الإخباري البريطاني: "الليلة الماضية شاهدنا أشخاص يتشاجرون. قبل ذلك سمعنا الكثير من الضوضاء، ورأينا رجلين يتبادلان اللكمات". -

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