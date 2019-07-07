نجم الزمالك السابق يطالب بإسناد إدارة اتحاد الكرة للجيش

07 يوليه 2019 - 11:00 م

أكد فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إنه لا بد من إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم.

وأوضح "جعفر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير»، متابعا: «كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد».

وأبدى نجم منتخب مصر السابق، تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب أفريقيا، متابعا: «يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب».



وطالب فاروق جعفر بإسناد رئاسة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، متابعا: «عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة.. ومينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد».

