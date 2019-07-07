أوكرانيا.. تحرير رهينتين وتوقيف مختطفهما بعد طلب مليون دولار

07 يوليه 2019 - 11:20 م

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الأحد، توقيف خاطف رهائن احتجز موظفتين في مؤسسة مالية بمدينة أوديسا جنوبي البلاد، وطلب مليون دولار ومروحية قبل إطلاق سراحهن.



وقال المتحدث باسم شرطة أوديسا، ليوبوف غوردييفسكا، في بث على الهواء لقناة "112 أوكرانيا"، قام ضباط إنفاذ القانون بتوقيف مهاجم (لم تحدد هويته) احتجز موظفتين في إحدى المؤسسات المالية في أوديسا.

وأضاف غوردييفسكا: "نتيجة لعملية الشرطة، اعتُقل المهاجم. ونقلت امرأتان، كانتا تعملان في مؤسسة مالية، إلى مرفق طبي. والآن يجري نقل الجاني إلى قسم شرطة سوفوروف للتحقيق معه".

وأوضح أن المهاجم (25 عاما) ليس من السكان المحليين، وسيواجه بموجب القانون الجنائي لأوكرانيا تهمتي أخذ رهائن والسطو.

وذكرت الشرطة أنه "في حوالي الساعة 11: 00 (بالتوقيت المحلي) تلقى ضباط إنفاذ القانون رسالة مفادها أن رجلا دخل إلى المؤسسة التي تمنح قروضًا سريعة، وأغلق الباب وأخذ اثنتين من موظفي المؤسسة رهائن. وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، طلب مليون دولار ومروحية للإفراج عن الرهينتين".

وأشارت إلى أن "المفاوضات استمرت لأكثر من 3 ساعات غير خلالها الرجل مطالبه. في مرحلة معينة، وافق على إطلاق سراح واحدة من النساء مقابل 100 ألف دولار".