  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:23 م
بحث متقدم
فلاح يحصد القمح "أرشيفية"

هل تستجيب الحكومة لمقترح دعم الوقود للفلاحين؟

الاعلي للاعلام

«الأعلى للإعلام»: هذه محاذير إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية

الإعلامي أحمد موسى

«أحمد موسى» يهاجم اتحاد الكرة ويكشف فضيحة

الضابط الكويتي

تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

اجيرى

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

المنتخب

مجلس النواب سيحاسب اتحاد الكرة «حساب الملكين»

اتحاد الكرة

مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»

جاريد كوشنر

«كوشنر» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية

السيسي

بالتفاصيل.. «السيسي» يصدر قرارات جمهورية جديدة

بومبيو: توسيع إيران برنامجها النووي يعني "مزيد من العقوبات"

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبى يصدر بيانًا مهمًا حول قرار طهران بشأن التخصيب

#

إسرائيل تكشف مفاجأة حول تخصيب إيران لليورانيوم

#

نتنياهو: سنكشف قريبًا أدلة تثبت "خداع" إيران للأسرة الدولية

#

إيران تتوعد أمريكا بهذا الأمر

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن توسع إيران في برنامجها النووي سيؤدي إلى "مزيد من العزلة والعقوبات".
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".
وأضاف: "يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي. نظام إيران، المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم".
وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5%.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.
وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكًا
» بريطانيا تحقق في تسريبات لسفيرها بواشنطن يسب "ترامب"
» نهائي كوبا أمريكا.. بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو
» 3 سنوات سجن لشقيق فنان شهير بتهمة النصب
» مدغشقر يطيح بالكونغو وتصعد لربع النهائي
» بقيمة 886 ألف ريال.. 49 طن طعام فائض بالسعودية خلال شهر
» غدًا.. "بيراميدز" يعلن اسم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان