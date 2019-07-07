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وصفه فيها بـ"عديم الكفاءة"..

بريطانيا تحقق في تسريبات لسفيرها بواشنطن يسب "ترامب"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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بدأت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، تحقيقًا في تسريب مراسلات دبلوماسية سرية لسفير لندن في واشنطن سير كيم داروتش، وصف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"عديم الكفاءة".
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بدأت الخارجية تحقيقًا حول الأمر، بعد اعتبار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، توم توغندهات، التسريب "انتهاكا خطيرا"، وأكد على ضرورة محاسبة من قام به.
ودافع توغندهات عن السفير داروتش قائلا: "إن مهمة السفير خدمة مصالح الشعب البريطاني، وليس مراعاة الحساسيات الأمريكية".
ووصف السفير البريطاني لدى واشنطن داروتش، في برقيات سرية بعثها لحكومته، ترامب بـ"عديم الكفاءة"، وأنه "غير مؤهل"، وتوقع نهاية "مخزية" لولايته، مرجحًا إعادة انتخابه رغم ذلك.
جاء ذلك في برقيات تمّ تسريبها بطريقة غير معروفة، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لموقع "سي إن إن" الأمريكي. 

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