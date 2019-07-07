» 3 سنوات سجن لشقيق فنان شهير بتهمة النصب

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس وجدي فؤاد عبد الحميد - شقيق الفنان محمد فؤاد - في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك في القضية التي أقامها المستشار القانوني لشركة قنوات نزيه مسعود المحامي، ضد شقيق فؤاد بصفته صاحب شركة هاي فيدليتي لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.

وترجع أصل الواقعة لعام 2012، حين تعاقد وجدي فؤاد مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وبناء على بيان سابق من الشركة المجني عليها فقد تمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور وهو ما لم يحدث حتى عام 2018، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

وصرح نزيه على مسعود المحامي والمستشار القانوني لشركة قنوات بأن "هذا الحكم هو حكم حضوري وأن أحد أهم أسباب صدوره بهذا الشكل هو إنكار الفنان محمد فؤاد - في وقت سابق في بيان تم بثه للعديد من المواقع والصحف ملكية أخوه وجدي فؤاد عبد الحميد وشركة هاي فيديلتي لهذا العمل".

وتبين للمحكمة أن المدعى عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس وجدي فؤاد - صاحب شركة هاي فيدليتي - ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت قدره 10001 وإلزام المدعى ضده بأتعاب المحاماة.