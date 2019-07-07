» مدغشقر يطيح بالكونغو وتصعد لربع النهائي

07 يوليه 2019 - 08:52 م

حقق منتخب مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 .

وتأهل منتخب مدغشقر للمرة الأولى فى تاريخه إلى نهائيات أمم إفريقيا، ليواصل مغامرته الرائعة فى البطولة وينجح فى التأهل إلى الدور ربع النهائي .

أهداف مدغشقر ضد الكونغو

تقدم منتخب مدغشقر أولا عبر إبراهيم أمادا بتسديدة صاروخية بعد 9 دقائق فقط، لتسكن الزاوية اليمنى من الحارس كواحد من أفضل أهداف البطولة حتى الآن .

وفى الدقيقة 21 تعادل سيدريك باكومبو للكونغو، ليتصدر هدافي البطولة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع ساديو ماني نجم السنغال وأوديون إيجالو مهاجم نيجيريا .

وفى الشوط الثاني وتحديد فى الدقيقة 77 سجل فانيفا إيما أندرياتسيما الثاني لمدغشقر، قبل أن يتعادل شانسيل مبيمبا هدف تعادل قاتل في الدقيقة 89 .

وبهذه النتيجة يلتقي منتخب مدغشقر نظيره الفائز من مباراة غانا وتونس فى الدور ربع النهائي، التى تقام غدا .

ولعب المنتخبان خمس مباريات معا من قبل، حيث فاز منتخب الكونغو الديمقراطية فى 4 مباريات مقابل فوز وحيد لمدغشقر، وسجل المنتخب الكونغولي 16 هدفا، فيما أحرز منتخب مدغشقر الملقب بـ "باريا" خمسة أهداف فقط .

وحصد منتخب مدغشقر 7 نقاط فى رصيده بعدما استهل مشواره بالتعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما ثم الفوز على بوروندي بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق المفاجأة الكبرى بالفوز على منتخب نيجيريا بطل كأس الامم الافريقية "3 مرات"، بهدفين دون مقابل .

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فتأهل لدور الـ 16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الرابع في دور المجموعات، حيث جاء في المرتبة الثالثة للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف كل من مصر وأوغندا .

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بـ"الفهود"، أمام أوغندا ومصر في الجولتين الأولى والثانية قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على زيمبابوي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات .