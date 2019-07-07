مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

أمير سعد
كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الُمقال من منصبه، حقيقة حصول المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق على شرط جزائي بسبب فسخ عقده مع الفراعنة .
وقرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم باستقالته بعد خروج مصر من كأس أمم إفريقيا 2019، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أجيري .
وقال لهيطة: "عقد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لا ينص على ضرورة فوزه بكأس الأمم للاستمرار ".
وأضاف مدير المنتخب السابق: "لا يوجد شرط جزائي في عقد أجيري حال فسخ التعاقد خلال سنة من توقيع العقود ".
واختتم لهيطة: "أجيري قد تولى قيادة مصر في يوم 2 أغسطس 2018، ما يعني أنه لا يحق له شرط جزائي".
وترددت أنباء خلال الساعات القليلة التي أعقبت إقالة أجيري عن أحقيته في الحصول على شهرين من راتبه كشرط جزائي .
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