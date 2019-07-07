نرمين الفقي وريهام حجاج تثيران الجدل بصورة عارية

07 يوليه 2019 - 07:13 م

نشرت الفنانة نرمين الفقى صور مع الفنانة ريهام حجاج وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثارت الكثير من الجدل بسبب ظهور منطقة البطن لـ«حجاج» عارية، بينما كانت ملابس "الفقي" قصيرة.

وتلقت النجمتين العديد من التعليقات السلبية على إطلالتهما الجريئة، فيما تغزل آخرين من المتابعين فيهما.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين الفقي كان الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا.

بينما ريهام حجاج كان اخر اعمالها مسلسل "كارمن" والذى عرض خارج السباق الرمضانى.

