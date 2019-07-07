  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:12 م
بحث متقدم
الكونغو ومدغشقر

بث مباشر لمباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية

اجيرى

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

الضابط الكويتي

تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

اتحاد الكرة

مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

السيسي

بالتفاصيل.. «السيسي» يصدر قرارات جمهورية جديدة

جاريد كوشنر

«كوشنر» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية

رضا عبدالعال

«رضا عبدالعال».. تنبؤات عراف كرة القدم التي لم تخب

مها أبو عوف

"مها أبو عوف" تتخلى عن الأسود في السعودية

الاخوان

معركة سلفية إخوانية بعد خروج مصر من «أمم إفريقيا»

بنك شهير يعلن تسريح 18 ألف موظف

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

سرقة 100 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي بالأقصر

#

المشدد 6 سنوات لموظف متهم بالاتجار فى الهيروين بالقاهرة

#

بنك ناصر يزف بشرى سارة لمن يتعافى من الإدمان

#

المشدد 10 سنوات لنائب رئيس بنك شهير بتهمة الاختلاس

تعتزم المؤسسة المالية الألمانية "دويتشه بنك" إجراء تقليص كبير في عدد الموظفين بنحو 18 ألف شخص، في إطار عملية إعادة تنظيم كبرى، وفق بيان صدر عن البنك الأحد عقب اجتماع هيئة الرقابة.

و"دويتشه بنك" يعتبر أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا، وهو أحد البنوك متعدد الجنسيات الأكثر أهمية، ولديه فروع في أكثر من 70 دولة.

ووفقا للبيانات، فإنه من المتوقع أن تنتهي إعادة تشكيل "دوتشيه بنك" حتى نهاية عام 2022، وستكلف المؤسسة المالية حوالي 7.4 مليار يورو (8.31 مليار دولار).

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام معلومات حول خطط البنك إجراء تقليص ما بين 15 و 20 ألف وظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بقيمة 886 ألف ريال.. 49 طن طعام فائض بالسعودية خلال شهر
» غدًا.. "بيراميدز" يعلن اسم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» عاجل..طلاق فنانتين شهيرتين في يوم واحد
» «جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد "صلاح"
» «علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا
» السيطرة على حريق في قطار دون إصابات بالإسكندرية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان