«راموس»: مصر أصبحت قطعة من قلبي

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المصريون

راموس

أبدى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سعادته البالغة بعد زيارته لمصر وقضاء إجازة شهر العسل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ووصل قائد دفاعات الريال سيرجو راموس يوم الأربعاء الماضي إلى الغردقة برفقة زوجته بيلا روبيو وأولاده بدعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي السابق .

وكان راموس، قد أقام حفل زفافه في منتصف شهر يونيو الماضي، وحضره العديد من نجوم الساحرة المستديرة .

وكتب راموس، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" اليوم الأحد:" إنها واحدة من أفضل الرحلات التي قضيتها على الإطلاق، والآن علمت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وأضاف قائد الملكي والمتوج بلقب كأس العالم رفقة منتخب إسبانيا عام 2010:" مصر ستكون لديها قطعة في قلبي، لقد كانت تجربة لا تصدق".

كما وجه راموس الفائز مع ريال مدريد بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، الشكر لكامل أبوعلي رئيس المصري السابق وقال:"عزيزي كامل، لم أكن أعرفك شخصياً عندما وصلت، لكن الآن يمكنني أن أقول أنني قابلت صديقًا أنا وعائلتي، وأريد أن أشكركم على حسن وكرم الضيافة ".

وحرص مجموعة العاملين بالفندق الذي يمكث فيه راموس الترحيب باللاعب وبعائلته وعزفوا له نشيد بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة مع ريال مدريد .

وغادر راموس، مدينة الغردقة صباح اليوم الأحد، برفقة زوجته وأولاده، بعد رحلة استمرت لعدة أيام في مصر استمتع خلالها بشواطئ الغردقة.

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