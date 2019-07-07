  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:12 م
بحث متقدم
الكونغو ومدغشقر

بث مباشر لمباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية

اجيرى

مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

الضابط الكويتي

تفاصيل وفاة ضابط كويتي وأسرته بالسعودية

اتحاد الكرة

مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

السيسي

بالتفاصيل.. «السيسي» يصدر قرارات جمهورية جديدة

جاريد كوشنر

«كوشنر» يعلن فشل مؤتمر البحرين نتيجة المقاطعة الفلسطينية

رضا عبدالعال

«رضا عبدالعال».. تنبؤات عراف كرة القدم التي لم تخب

مها أبو عوف

"مها أبو عوف" تتخلى عن الأسود في السعودية

الاخوان

معركة سلفية إخوانية بعد خروج مصر من «أمم إفريقيا»

شاهد.. فنانة إماراتية تركل زوجها بقدمها في وجهه

الصفحة الأخيرة

لحظة ركل الفنانة زوجها على وجهه
لحظة ركل الفنانة زوجها على وجهه

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تحصل على منزل في سويسرا.. لهذا السبب

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة "غريبة" مع زوجها

#

فنانة شهيرة في تصريح جريء: لهذا السبب أقص ملابسي الداخلية

#

شاهد.. زفاف ملكة جمال لبنان في عرض عسكري

تحدي

فنانة

زوجها

إماراتية

ركل

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو محرج للغاية، اعتبره البعض فضيحة لا تليق بفنانة خليجية مع زوجها.

حيث نشرت الفنانة الإماراتية “مشاعل الشحي” فيديو وهي تضع زجاجة على رأس زوجها أحمد خميس، وتقوم بركلها لتشارك في تحدي ”غطاء الزجاجة“ الذي انتشر على السوشيال ميديا إلا أنها تفشل وبدل أن تركل غطاء الزجاجة ركلت زوجها في وجهه.

وأظهر الفيديو قوة الضربة التي جعلت ”خميس“ يضع يده على وجهه، وسط حالة من الغضب بين المتابعين الذين انتقدوا الاثنين واعتبروها ”إهانة غير مقبولة من أجل الشهرة، وعدم احترام عقليتهم“، في حين طلب البعض الآخر بمنعهم من الظهور في الإعلام بسبب تصرفاتهما الطفولية، على حد تعبيرهم.

وجاءت تعليقات المتابعين بين الاستياء والهجوم عليهما، حيث قال أحد المتابعين ويدعى مسعد الربيع: ”ينضرب بالجزمة ينضرب بنعال أهم شي يشتهر“، أما دلال عبيد، فقالت: ”قلة أدب مع سخافة مع عدم احترام للزوج ولا حتى لنا“.

كما هاجمتهما المتابعة نوال الدرمكي قائلة: ”أقوى درجات السخافه والمغثه“، أما حساب شوشي فقال: ”وقاحة المشاهير مو عفوية“.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بقيمة 886 ألف ريال.. 49 طن طعام فائض بالسعودية خلال شهر
» غدًا.. "بيراميدز" يعلن اسم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» عاجل..طلاق فنانتين شهيرتين في يوم واحد
» «جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد "صلاح"
» «علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا
» السيطرة على حريق في قطار دون إصابات بالإسكندرية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان