فنانة شهيرة:«هذا الفنان سرق قميصي»

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محمد فضل- متابعات

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قميص

فنانة شهيرة

سرق.

نشرت الفنانة السورية سامية الجزائري، عبر حسابها على " انستجرام " صورة للنجم التركي بوراك أوزجيفيت خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان و أرفقتها بصورة لها من مسلسل " جميل وهناء " الذي قدمته قبل سنوات طويلة حيث بدأ التشابه واضحاً بين القميص الذي كانت ترتديه خلال أحد مشاهد المسلسل الذي قدمته مع النجمين أيمن زيدان و المعتزلة نورمان أسعد مع القميص الذي ارتداه النجم بوراك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت و التي شهدت تجمع ألاف من المعجبين.

وعلّقت سامية على الصورة : "بوراك سرق القميص شيتي!!"

الصورة التي نشرتها سامية لاقت تفاعل كبير من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا أن هناك تشابه كبير بين القميصين بالفعل حيث كثرت تعليقات المزاح طالبين من بوراك إرجاع القميص للنجمة السورية القديرة.

وعلى الصعيد الفني لم تعلن سامية عن أي مشاريع للموسم الدرامي الرمضاني المقبل فيما غابت عن الموسم الماضي حيث أنها لم تشارك بأي عمل.




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