» غدًا.. "بيراميدز" يعلن اسم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي

07 يوليه 2019 - 06:39 م

يعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الاثنين، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل مؤخرًا عقب نهاية الدوري العام.

ومن المنتظر أن يعقد بيراميدز المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو .

وكان بيراميدز، تعاقد مع 4 مدربين لقيادة الفريق بالدوري الممتاز.. وهم: ألبيرتو فالنتين، ريكاردو لافولبي، حسام حسن، رامون دياز .

وبدأ البرازيلي البرتو فالنتين الموسم الحالي مديراً فنياً لبيراميدز فقد بدأ المهمة من أول يوليو 2018 حتى 16 أغسطس 2018 وقاد الفريق في 3 مباريات فقط فاز في اثنتين وخسر مباراة واحدة .

وجاء ريكاردو لافولبي إلى بيراميدز يوم 18 أغسطس الماضي حتى 29 أكتوبر الماضي وقاد المدرب الأرجنتيني بيراميدز في 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر مباراة .

وتولي حسام حسن مسئولية تدريب بيراميدز يوم 29 أكتوبر الماضي حتى مباراة الزمالك أي 24 يناير وقاد الفريق في 11 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 ولم يخسر اي مباراة .

وقاد دياز بيراميدز لنهاية الموسم حيث نجح في الفوز على الأهلي والزمالك، والحصول رسميًا على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز .