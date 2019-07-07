التحقيق مع مجلس «الجبلاية» بتهمة الفساد المالي

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المصريون

فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس الصناعة بالبرلمان المصري ورئيس نادي سموحة، عن أنه سيتم التحقيق مع مجلس أتحاد الكرة بتهمة الفساد المالي والإداري بعد خروج المنتخب الوطني من دور لـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 .

وكتب "فرج عامر" عبر صفحته الشخصية "تويتر" قائلًا: استقالة اتحاد كرة القدم والتحقيق معة بتهمة الفساد المالي والإداري وإفساد الحياة الرياضية المصرية وتدمير منظومة كرة القدم إلي الدرجة التي جعلت من الصعوبة وجود 22 لاعبًا قادرين علي تمثيل مصر في بطولة إفريقيا هو مطلب شعبي منذ خروجنا المهين في كأس العالم الأخيرة في روسيا وما تتبعة من انهيارات متتالية لم تحدث في تاريخ الرياضة المصرية وتحول اتحادكرة القدم إلي مرتع للفساد والمجاملة وتحقيق المصالح الشخصية والمجاملات علي حساب المنظومة الكروية المصرية .

وأضاف، ‏رسالتي الي اتحاد كرة القدم خربتوها وقعدتوا علي تلها وتلاعبتم في النتائج ووزعتوا التركة والمراكزوالمناصب والغنائم علي حاشيتكم وتحولتم الي طاغوت ترهبوا وتتآمروا علي الشرفاء الذين لايسيروا في ركابكم .


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