  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم

عاجل..طلاق فنانتين شهيرتين في يوم واحد

الكونغو ومدغشقر

بث مباشر لمباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الاخوان

معركة سلفية إخوانية بعد خروج مصر من «أمم إفريقيا»

أردوغان

«أردوغان» يكشف سبب عزله محافظ البنك المركزى

جنوب افريقيا

أغرب تعليق لمهاجم جنوب إفريقيا الذي أطاح بـ«الفراعنة»

سقطا من الدور التاسع أثناء ممارستهما الجنس.. هذه تفاصيل ما حدث

سقطا من الدور التاسع أثناء ممارستهما الجنس.. هذه تفاصيل ما حدث

علاء مبارك

«علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

الأرصاد

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

اتحاد الكرة

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

السيطرة على حريق في قطار دون إصابات بالإسكندرية

آخر الأخبار

حريق في قطار بالإسكندرية
حريق في قطار بالإسكندرية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

حريق في منزل وأشجار نخيل وكافتيريا نادي ساقلتة بسوهاج

#

اندلاع حريق بمحل عطور بميدان لبنان

#

حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم

#

إخماد حريق داخل قطار القاهرة - المنصورة

اشتعلت النيران اليوم الأحد، في جرار قطار بضائع، بالقرب من محطة عبد القادر غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

وقد قام الأهالي بالتواصل مع إدارة الحماية المدنية، التي قامت على الفور بالدفع بعدد من السيارات، وتم السيطرة على النيران قبل إمتدادها، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

وقدم أهالي زاوية عبد القادر جهودًا كثيرة في السيطرة على النيران من خلال جرادل المياه والطفيات، وذلك قبل أن تأتي سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، فيما وصل فني السكة الحديد للتأكد من سلامة الجرار وتسيير الحركة على الشريط من جديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخنيسي»: جاهزون لعبور موقعة غانا
» زلزال مدمر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
» «جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر
» وزير الإسكان: تطوير الجزء الثاني بالطريق الدائري الأوسطي بطول 10,6كم
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد "صلاح"
» جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة
» أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران
» الاتحاد الأوروبى يصدر بيانًا مهمًا حول قرار طهران بشأن التخصيب
» طلب مفاجئ من واشنطن لبرلين.. تعرف عليه
» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان