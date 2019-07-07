"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "نيوتن" السعودية

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " نيوتن" السعودية لنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات السعودية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات تقديم خدمات التسويق والدعم في مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفني والصيانة والتدريب داخل الشركات والوحدات التابعة حيث يعتبر توقيع هذه المذكرة تمهيداً لعقد شراكة بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة " نيوتن" السعودية في مجالات ( توريد المنتجات وقطع الغيار لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط ، استخدام خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وإنشاء خطوط جديدة بالتعاون مع شركاء شركة نيوتن، تقديم خدمات الصيانة والتدريب ، وكذا المساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية في التوطين ونقل التكنولوجيا).

ومن جانبة أعرب عبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة " نيوتن " السعودية، أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري، مؤكداً أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية علي أعلي مستوي بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين وأضاف، أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة تصنيعية وتكنولوجية بين الجانبين في مختلف المجالات.

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