"مدبولي" يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أراضٍ زراعية لشباب الصعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أراض زراعية لشباب الصعيد، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، وعاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، ومسئولي وزارات الدفاع، والري، والزراعة.

في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس بإتاحة أراضٍ يستفيد بها الشباب في محافظات الصعيد، وتُضيف في الوقت نفسه مساحات جديدة للرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن هُناك عدداً من الوزارات تعمل على تنفيذ هذا التكليف، بحيث يتم تحديد الأراضي الجاهزة للزراعة، وكذلك التأكد من توافر مصادر المياه.

وأوضح، أن هناك موقعين مقترحين في كل من محافظتي المنيا وأسيوط، وتم التأكد من وجود مصادر للمياه في أحدهما، كما قامت لجنة من مركز بحوث الصحراء بزيارة الموقع، وتحليل عينات من التربة، للتأكد من المساحات الصالحة للزراعة، وكذا أنواع الزراعات التي تصلح في المنطقة، وسيتم العمل في الموقع الثاني من الغد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بتشكيل لجنة مشتركة من مسئولي وزارة الزراعة، والمحافظة المعنية، وشركة الريف المصري، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز الخدمة الوطنية، بهدف حصر الأراضي في المناطق المستهدفة، وتحديد جهة الولاية، وأي تصرف لإحدى هذه الجهات على الأراضي، ويتم زيارة الموقع هذا الأسبوع، وتقديم تقرير نهاية الأسبوع بتفاصيل هذه التكليفات.