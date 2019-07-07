  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد صلاح

رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد صلاح

لغز العثور علي جماجم أسيوط

جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة

محاكمة المتهمين بفض رابعة

أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران

اتحاد الكرة

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

تحذير مفاجئ من "الأرصاد" لقائدي المركبات

اللحوم القرمزية

مستخلصة من "الخنافس".. إثارة الجدل مجددًا حول صحة استخدامها

ارتجاف ميركل

بعد زيارته "ميركل".. الرئيس الأوكراني تصيبه "الرعشة"

الملك سلمان

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

ارشيف

استقالة جديدة باتحاد الكرة.. تعرف عليها

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

آخر الأخبار

الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

#

«الأرصاد»: تزف بشرة سارة للصائمين بشأن طقس الأيام المقبلة

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في ثاني أيام رمضان

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع وتكون درجات الحرارة بين 36 او 37 درجة.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى"، أن نسبة الرطوبة ستكون أقل من أمس، السبت، ولكن لها تأثير خاصة في فترة الصباح.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس في فصل الصيف ثابت لا يشهد أي نوع من التقلبات الجوية كثيرًا، لذلك معظم الوقت الجو لطيف.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد صلاح
» جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة
» أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران
» الاتحاد الأوروبى يصدر بيانًا مهمًا حول قرار طهران بشأن التخصيب
» طلب مفاجئ من واشنطن لبرلين.. تعرف عليه
» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة
» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس
» "اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر
» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان