» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد صلاح

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وكالات أحمد الشربينى

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محمد صلاح

اللاعب محمد صلاح

كان 2019

يعتزم نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح منح لاعبه راحة سلبية لمدة 3 أسابيع عقب خروج المنتخب من كان 2019 بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، البريطانية أن كلوب المدير الفني ليفربول يعتزم منح محمد صلاح، راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، عقب خروج "الفراعنة" من دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى مصر.

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح من المفترض أن ينضم لتدريبات ليفربول أواخر شهر يوليو الجاري، فى حين ينتظر أن يحصل "الثنائي البرازيلي"، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، اللذان يشاركان في نهائي كأس كوبا أمريكا ضد بيرو مساء اليوم الأحد، على نفس فترة الراحة، قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.

وبدأ ليفربول أمس، السبت، فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، ويباشر تدريباته وسط غياب لاعبيه الدوليين، وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأليسون وفيرمينو لمشاركتهما مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0)، أمس السبت، في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة


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