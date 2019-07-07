  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:50 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد صلاح

رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد صلاح

لغز العثور علي جماجم أسيوط

جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة

محاكمة المتهمين بفض رابعة

أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران

اتحاد الكرة

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

تحذير مفاجئ من "الأرصاد" لقائدي المركبات

اللحوم القرمزية

مستخلصة من "الخنافس".. إثارة الجدل مجددًا حول صحة استخدامها

ارتجاف ميركل

بعد زيارته "ميركل".. الرئيس الأوكراني تصيبه "الرعشة"

الملك سلمان

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

ارشيف

استقالة جديدة باتحاد الكرة.. تعرف عليها

جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة

قضايا وحوادث

لغز العثور علي جماجم أسيوط
لغز العثور علي جماجم أسيوط

وكالات أحمد الشربيى

أخبار متعلقة
#

الديوان السعودي يعلن حالة وفاة داخل القصر الملكي

#

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

#

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

#

هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية

جماجم الحيوانات

الهيئة السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد كبير من جماجم الحيوانات أثارت الجدل فى السعودية.

وطبقًا لصحيفة "سبق" فإن الهيئة السعودية للحياة الفطرية روت تفاصيل الصور المتداولة قائلة أن هذه الجماجم تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع
» رد فعل غير متوقع من ليفربول ضد صلاح
» جماجم غامضة في السعودية.. تفاصيل الأزمة
» أحكام رادعة في قضية التخابر مع إيران
» الاتحاد الأوروبى يصدر بيانًا مهمًا حول قرار طهران بشأن التخصيب
» طلب مفاجئ من واشنطن لبرلين.. تعرف عليه
» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة
» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس
» "اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر
» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان