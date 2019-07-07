تحذير مفاجئ من "الأرصاد" لقائدي المركبات

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الطقس

النيل للأخبار

الأرصا

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات من عدم ترك علب "الكانز" أو زجاجات البرفانات داخل السيارات منعًا لانفجارها بسبب ارتفاع الحرارة.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن حالة الطقس تشهد استقرارًا على مستوى درجات الحرارة، وإن كانت نسب الرطوبة هى المؤثرة على حالة الطقس بشكل كبير.

وتابع، أن هناك نشاطًا للرياح يجعلنا نشعر بترطيب في حالة الطقس، كما أنها تخفف من حدة الشبورة المائية على الطرق. وأوضح أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من الغد بمعدل درجتين، محذرًا من وجود شبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر.

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