بعد زيارته "ميركل".. الرئيس الأوكراني تصيبه "الرعشة"

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الحياة السياسية

ارتجاف ميركل
ارتجاف ميركل

متابعات-علا خطاب

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ميركل

رئيس اوكراني

رعشة

عقب "رعشة" المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي كان الشاهد الأول على "رجفة" ميركل، تصدر عنه  تصرفات غريبة وغير عادية أثناء اجتماع جمركي في أوجغورود غربي البلاد قبل أيام.

 وتم نشر هذا الفيديو بعنوان "زيلينسكي قام بدور دوبكين جونيور" في إشارة إلى حادث مشابه وقع في عام 2016، كان بطله النائب الأوكراني ديمتري دوبكين الذي اختلى بنفسه فجأة وراء أحد الأعمدة الضخمة في قاعة البرلمان وبدأ يمارس سلوكًا غريبًا وغير مناسب بشكل غير متوقع للجميع، على مرأى من جميع زملائه النواب.

وفي الفيديو المنشور، يتصرف زيلينسكي أيضًا بشكل غير معتاد وغريب، حيث بدا متوترًا ويرتعش بشكل واضح وينظر باستمرار حوله ويتلفت ذات اليمين واليسار دوما، ويشرب الكثير من الماء، وتعابير وجهه تتغير باستمرار من الانفراج والحبور إلى العبوس وعدم المبالاة.

المؤكد أنّ تصرفات الرئيس الأوكراني الذي لم يمض على تسلمه منصبه إلا بضعة أشهر، أثارت الكثير من ردود الفعل والإنتقادات، ففي حين عزا بعضهم سلوكه للتعب والإرهاق نتيجة إنتقاله المفاجئ من التمثيل الكوميدي الذي مارسه طوال حياته الفنية إلى التمثيل الجدي للغاية في عالم السياسة، أعرب آخرون عن رأي مفاده أن الرئيس بدأ يتعاطى أدوية ومضادات حيوية قوية جدا.

اللافت أن زيلينسكي برز إلى جانب ميركل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما أصيبت بـ"رعشة مفاجئة" أثناء استقبالها له في ألمانيا، حينها قارن المتابعون بين المستشارة العجوز التي تقضي أيامها الأخيرة في السلطة والرئيس الشاب الذي لم يمر على توليه السلطة، إلا 100 يوم فقط.


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