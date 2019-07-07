أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

متابعات-علا خطاب
تحت عنوان "الشعب كله يغني مع راشد الماجد"، نشرت صفحة "روتانا خليجية" مقطع فيديو للمطرب راشد الماجد، من إحدى حفلاته في موسم جدة في المملكة العربية السعودية، وهي يغني للملك سلمان بن عبد العزيز، في أغنية خطفت قلوب الملايين.
وكان راشد الماجد، قد أحيا أول أمس الجمعة، حفله في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة، التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، من تنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
ونفدت تذاكر الحفل قبل أيام من موعده، إذ حضر جمهور تجاوز عدده الـ6000 متابع احتشدوا في الصالة المغطاة، فضلاً عن نقل الحدث لملايين المشاهدين عبر البث التلفزيوني لقنوات روتانا.
كما قدم أغنيتين وطنيتين هما "عاش سلمان"، وبالإنجليزية "كلنا محمد بن سلمان"، واصفًا الأخيرة برسالة من الشعب السعودي لولي العهد، حيث ضجت الصالة بالهتاف والتصفيق تفاعلاً مع العملين الوطنيين.
#فيديو— روتانا خليجية (@Khalejiatv) 4 يوليو 2019
الشعب كله يردد مع #راشد_الماجد .. #عاش_سلمان#راشد_الماجد_في_جدة #راشد_الماجد_موسم_جدة#مواسم_السعودية pic.twitter.com/aBl9mCtmP1
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