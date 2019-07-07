  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
اتحاد الكرة

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

تحذير مفاجئ من "الأرصاد" لقائدي المركبات

اللحوم القرمزية

مستخلصة من "الخنافس".. إثارة الجدل مجددا حول صحة استخدامها

ارتجاف ميركل

بعد زيارته "ميركل".. الرئيس الأوكراني تصيبه "الرعشة"

الملك سلمان

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

ارشيف

استقالة جديدة باتحاد الكرة.. تعرف عليها

قتل

" قليل البخت".. يقتل صديقه ويسرق أواني المطبخ

قارب مطاطي

ساعات الرعب.. انتشال 12 جثة لمهاجرين بينهم سيدتان

ارشيف

توابع زلزال خروج "الفراعنة" المبكر

سما المصري وصلاح

5 أزمات لـ "سما المصري" .. الـ "هوت شورت" أبرزها

بالفيديو..

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

الحياة السياسية

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل

#

شاهد.. موقف طريف لـ" بعوضة": "أخدت حقي"

#

سيلفى الملك سلمان وولي العهد يشعل السوشيال ميديا

#

سعودية تشعل مواقع التواصل بـ 6 شروط للزواج

استقالة

اتحاد

الكرة

بطولة

كأس الامم

تحت عنوان "الشعب كله يغني مع راشد الماجد"، نشرت صفحة "روتانا خليجية" مقطع فيديو للمطرب راشد الماجد، من إحدى حفلاته في موسم جدة في المملكة العربية السعودية، وهي يغني للملك سلمان بن عبد العزيز، في أغنية خطفت قلوب الملايين.

وكان راشد الماجد، قد أحيا أول أمس الجمعة، حفله في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة، التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، من تنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونفدت تذاكر الحفل قبل أيام من موعده، إذ حضر جمهور تجاوز عدده الـ6000 متابع احتشدوا في الصالة المغطاة، فضلاً عن نقل الحدث لملايين المشاهدين عبر البث التلفزيوني لقنوات روتانا.

كما قدم أغنيتين وطنيتين هما "عاش سلمان"، وبالإنجليزية "كلنا محمد بن سلمان"، واصفًا الأخيرة برسالة من الشعب السعودي لولي العهد، حيث ضجت الصالة بالهتاف والتصفيق تفاعلاً مع العملين الوطنيين.

                     


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبى يصدر بيان مهما حول قرار طهران بشأن التخصيب
» طلب مفاجئ من واشنطن لبرلين.. تعرف عليه
» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة
» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس
» "اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر
» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا
» فسخ تعاقد «ديسابر» تمهيدًا لتولى «بيراميدز»
» إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي
» رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل
» أمير مرتضى يرشح أسماء لإدارة اتحاد الكرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان