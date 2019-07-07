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تكريم 789 من رجال الشرطة لتميزهم فى عملهم

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أحمد الشربينى

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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 789 من رجال الشرطة "388 ضابطا – 380 فردا – 21 مجندا" بالقطاعات والإدارات العامة ومديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى".

جاء ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والالتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضى.

 


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