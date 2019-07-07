وزير العدل بدار القضاء لتقديم التهنئة لرئيس المجلس الأعلى

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رئيس محكمة النقض الجديد

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وزير العدل

الاعلي للقضاء

حسام عبد الرحيم

عبد الله أمين

استقبل المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بدار القضاء العالي حيث حضر وزير العدل لتقديم التهنئة بمناسبة  اختياره من قبل الرئيس السيسي وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

المستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في

وعين عبد الله أمين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 

رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996، ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة .

تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائباً لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض.

وتم استلامه العمل اليوم بعد أدائه اليمين.


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