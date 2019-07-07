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قبول طعن المتهمين بأحداث ميدان الشهداء بحلوان

قضايا وحوادث

النقض
النقض

شيماء السيد

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طعن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان وإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى في ابريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.


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