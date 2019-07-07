» النيابة الإدارية تحيل مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

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قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

شيماء السيد

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أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير عام الشئون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار شريف حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن المخالف خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القواعد المالية ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة

وتبين من مذكرة المستشار رشا أحمد عادل، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحال أدخل بطريق الخطأ رقم عصام محمد عبد السلام، عضو الجهاز على الحاسب الآلي بأن رقمه 105114 رغم أن رقمه الصحيح 141515 خلال إعداد كشوف المرتبات مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحق له بلغ اجماليها 80 ألف جنيه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت مذكرتي الإدارة المركزية للأمانة العامة والإدارة المركزية للشئون القانونية وصور رسمية من استمارات الصرف، وأقوال الشاهد سمير إبراهيم عبد الرحمن، رئيس قطاع بالجهاز ومسئولة شئون العاملين بالإدارة المركزية للأمانة العامة.


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