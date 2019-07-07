بشار يستقبل وزير خارجية دولة خليجية.. ما السبب

07 يوليه 2019 - 12:45 م

اجتمع الرئيس السوري، بشار الأسد، مع وزير الخارجية لسلطنة عُمان، الأحد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، التي لفتت إلى أن وزيرها حمل تحيات سلطان عُمان، قابوس بن سعيد.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية عن اللقاء، مكتفية بالقول: "الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل معالي الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية، حيث نقل معاليه تحيات السلطان قابوس، وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونشرت وزارة الخارجية العمانية على صفحتها بتويتر: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليًا. نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة".

وفي تغريدة منفصلة، قالت الخارجية العمانية: "جلسة مباحثات رسمية في دمشق اليوم بين السلطنة والجمهورية العربية السورية.. ترأس الجانب العماني، الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري، وليد المعلم وزير الخارجية.. تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية."