مدير مدرسة "لم ينجح أحد": "منعرفش سقطوا ليه"

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"طالب" يشعل النيران داخل لجنة امتحان

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تن


كشف حمدي العجيمي، مدير المدرسة الفنية الصناعية برأس غارب، تفاصيل واقعة لم ينجح أحد في فصل البترول بالمدرسة.

وقال "العجيمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إنهم لا يعرفون سبب رسوب طلاب الفصل كله، معقبا: "إحنا منعرفش ليه الطلاب كلهم سقطوا"، مشيرًا إلى أن جميع طلاب الفصل متفوقون.

وأرجع سبب رسوب كل طلاب الفصل إلى أن كنترول القاهرة فوجئ بأن طلاب الفصل من الأوائل فحولهم للشئون القانونية، مضيفًا: "مش عاجبهم أن طلابنا من الأوائل"، لافتًا إلى أنه اجتمع مع أولياء أمور الطلاب وقرروا أن يتواصلوا مع وزير التعليم ونواب الشعب ورئيس مدينة رأس غارب لوضع حل.

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