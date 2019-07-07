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تأجيل طعن متهمي ولاية داعش القاهرة لـ20 أكتوبر

قضايا وحوادث

محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

شيماء السيد

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ولاية داعش

ولاية داعش فى القاهرة

تنظيم الدولة الاسلامية

أجلت محكمة النقض، في أولى جلساتها الطعن المقدم من 5 متهمين على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا "ولاية داعش القاهرة"  لجلسة 20 أكتوبر القادم لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد " تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة


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