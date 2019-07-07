السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

07 يوليه 2019 - 11:36 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ومن المقرر أنّ تشهد القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.



وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.

