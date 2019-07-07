  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
سما المصري وصلاح

5 أزمات لـ "سما المصري" .. الـ "هوت شورت" أبرزها

بشار وسلطان عمان

بشار يستقبل وزير خارجية دولة خليجية.. ما السبب

الرئيس السيسي

انطلاق أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر برئاسة السيسي

أرشيفية

مدير مدرسة "لم ينجح أحد": "منعرفش سقطوا ليه"

سكك حديد

إسرائيل تكشف عن هذا المشروع بدول الخليج

الملك سلمان

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

ترامب والملياردير

ارتكبها صديقه.. تهمة اغتصاب قاصر كابوس لـ"ترامب"

الرئيس السيسي

السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

اسرائيل

إسرائيل تكشف مفاجأة حول تخصيب إيران لليورانيوم

مناشدة عاجلة لشيخ الأزهر بسبب "صلاح"

"اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر

الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رئيس اتحاد الكرة يحذر من ثورة ثالثة فى مصر

#

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري حتى نهاية أبريل

#

الجماهير لـ"الخطيب": "شعب الأهلى وراك خد القرار"

#

اتحاد الكرة يكشف حقيقة «خناقة» رئيس الزمالك و«شوبير»

مصر

اتحاد الكرة

تصدر اليوم الأحد هاشتاج اتحاد الكرة المصرية، تريندات موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك عقب تقدمه باستقالته نهائيًا وجميع أعضائه من مناصبهم مباشرة بعد خروج المنتخب المصرى من ماراثون بطولة الأمم الأفريقية بخسارته بهدف نظيف من المنتخب الجنوب الأفريقي بالأمس السبت.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج فعلق محمد على قائلا: "علي الرغم من التأخر في إقالة الاتحاد وفتح ملفات فساده التي كان يجب فتحها بعد الخروج المهين من الدور الأول ل كأس العالم روسيا 2018، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي علي الإطلاق"

وأضاف محمد ربيع "ما هو لما يكون عندك نادي واحد دايس ع وش أفريقيا كلها وبيقدملك لاعيبه محترمة للمنتخب ومشفتش أفريقيا غير ع أيده  وتفضل تضرب فيه طول السنة ف الدوري والكاس وأفريقيا وتحارب من تحت التربيزه الهزيمة محتومة".

وعلق حساب باسم ابن البلد قائلا: " حقك رجعلك يا جنش.. يا عبد الله جمعة.. يا عمر السعيد..يا محمود  ياكهربا..يا يوسف أوباما "

 كما تناول الهاشتاج الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية التى تناولتها الصحف والمجلات الرياضية والعادية حول هزيمة المنتخب واستقالة الاتحاد .








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارسة الجنس
» "اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر
» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا
» فسخ تعاقد «ديسابر» تمهيدًا لتولى «بيراميدز»
» إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي
» رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل
» أمير مرتضى يرشح أسماء لإدارة اتحاد الكرة
» مصرع 12 شخصًا فى انفجار بـ"كابول"
» تفاصيل عملية "النصر" ضد داعش
» بركات الوزير الضيف.. طرابلس تدير ظهرها "لباسيل"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان