بهذه الإطلالة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار

خطفت ابنة الفنان ماجد المصري، ماهيتاب، الأنظار في حفل زفاف شقيقها الذي أقيم أمس، في الساحل الشمالي، بإطلالة محتشمة ولم تتخل عن حجابها.

ونالت إطلالة ابنة الفنان ماجد المصري، المحتشمة إعجاب متابعيها وجمهورها.

وارتدت ماهيتاب فستانًا باللون السيلفر الذي أخذ قصة فستان السندريلا، وهو ما جعل إطلالتها أنيقة وجذابة، وتلقت من خلالها التعليقات الإيجابية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على ارتداء حجاب باللون الأسود الذي تناسب مع لون الفستان، واستكملت إطلالتها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ.