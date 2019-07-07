تصريح صادم عن أبناء " ترامب" من زوج طليقته

شن زوج إيفانا ترامب السابق، طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا شرسًا على أبناء الرئيس الأمريكي.

وقال روسانو روبيكوندي زوج الزوجة الأولى لترامب إنه على علاقة طيبية بإيفانا لكن لا يحب أبناء ترامب.

وقال: أعتقد أن جونيور و إيفانكا ترمب وإريك ترمب مثيرون للاشمئزاز وحثالة .

وأكد الممثل الإيطالى البالغ من العمر 47 عامًا، أنه لم يستفد أبدًا من ثروة عائلة ترامب، وأنه لا يشعر بذلك تجاه دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب هؤلاء أشخاص يعبدون المال ليس لديهم قلوب إنهم نفايات.