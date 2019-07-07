» تفاصيل عملية "النصر" ضد داعش

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مقتل 70 داعشيًا في عملية أمنية واسعة النطاق شرقي أفغانستان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية "إرادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان "في صباح اليوم الأحد انطلقت المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية - السورية"، كما نقل موقع "السومرية".

وأضاف يارالله أن "العملية تمت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي"، مشيرة إلى أن "العملية تستمر عدة أيام".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير جميع المناطق العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، وإعادة النازحين إلى مناطقهم مع إعمار المدن التي تضررت خلال عمليات التحرير.


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