تدوينة شقيق أمير قطر تشعل تويتر

صدمت تغريدة للشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن "الحرب ومن يفكر بالاعتداء"، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض باقتباس تدوينته من تصريحات سابقة للأمير السعود الفيصل.

وقال الشيخ خليفة في تغريدته: "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه أو يفكر الاعتداء على بلادنا فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم"، لتنال التغريدة أكثر من 1000 تعليق ونحو 2000 تفاعل.

وسبق التغريدة بساعات، نشر الشيخ خليفة بن حمد مقطع فيديو عن قطاعات بالقوات المسلحة القطرية، الجوية والبرية والبحرية، قائلا في تعليق: "اررركد ترى الدار محميه".

وذهب بعض المغردين لنشر مقطع فيديو من تصريح سابق لوزير الخارجية السعودي الأسبق، الأمير سعود الفيصل، لافتين إلى أن ما غرد به الشيخ خليفة "مقتبس" عن كلمة الأمير.

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث علق أحدهم :" ياصغير لاتقلد العظيم سعود الفيصل رحمه الله"، بينما قال آخر " القارئ لما بين السطور يعلم إنكم ناوين تفتحون قاعده أجنبية ثالثة"، فيما دعا آخرين بحفظ قطر وأهلها: "حفظ الله قطر وشعبها وقيادتها وجعلهم عونًا ونصيرًا للمظلومين".