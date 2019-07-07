أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

07 يوليه 2019 - 09:34 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية، بالبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار بالبنك الأهلي، عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر وبنكي عودة والبركة.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل مستوى أقل عند 16.55 للشراء و16.65 للبيع، وهو ذات السعر في بنك "المصرف المتحد".

ويعرض الدولار بأعلى سعر للبيع لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" مقابل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، أما أقل سعر الدولار فيعرضه بنك الإسكندرية مقابل 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.