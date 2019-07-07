  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:54 ص
بحث متقدم
شوبير

شوبير: الآن لا يسعني سوى الاستقالة والاعتذار للجماهير

علاء مبارك

تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

بركات

لم يكن بيننا لاعب كبير على الباقين أو يفرض رأيه ولذلك نجحنا

مصر وجنوب إفريقيا

أغرب ما فعلته الجماهير المصرية مع لاعبي جنوب أفريقيا بعد الخسارة

تركي آل الشيخ

تعليق غامض من "آل الشيخ" بعد خسارة المنتخب بساعات

مدحت شلبي

مدحت شلبى يفتح النار على "شوبير": "منتظر استقالتك"

هاني أبو ريدة

استقالة هاني أبو ريدة من اتحاد الكرة وإقالة الجهاز الفني للمنتحب

اتحاد الكرة

مفاجأة.. فتح ملفات فساد اتحاد الكرة بعد الخروج الإفريقي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أجيري

تعليق صادم لـ"أجيري" بعد خروج مصر من العرس القاري .. لن تصدق

نجم الزمالك: منتخب لعب به أبو تريكة والخطيب لا يليق أن يكون بهذا الشكل

الرياضة

هيثم فاروق
هيثم فاروق

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

#

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

#

أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز

#

أول تعليق لـ"أبو تريكة" عقب هزيمة الزمالك من "بيراميدز"

هيثم فاروق

عبر هيثم فاروق - نجم الزمالك السابق - عن حزنه الشديد من خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وتوديعه لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال "فاروق" في ستوديو "بي إن سبورتس" : "كانت فرصتنا كبيرة لحصد البطولة التي تقام على أرضنا ولكن دفعنا ثمن القرارات الخاطئة .. الدولة قامت بما عليها من تنظيم رائع لكن التقصير مصدره اتحاد الكرة ثم الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف: ""قميص المنتخب ارتداه لاعبين عظماء مثل محمود الخطيب وحسن شحاتة وأحمد الكاس ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة وحازم إمام، يجب حاليًا تقييم اللاعبين وتحديد من يصلح للاستمرار مع المنتخب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم مسلسل الوصية: فقدت صوتي .. ربنا يشفي كل مريض
» الموت يفجع بطل فيلم "ولاد رزق"
» مدافع الأهلي: مصر قدمت أسوأ أداء في البطولة ومعها منتخب عربي آخر
» نجم الزمالك: منتخب لعب به أبو تريكة والخطيب لا يليق أن يكون بهذا الشكل
» تعليق ناري من "ساويرس" على خسارة المنتخب: مفيش فايدة
» نجم الزمالك يهدد بخطف أغلى شيء عند فنانة شهيرة: رهينة
» استقالة سيف زاهر وحازم إمام ومجاهد من اتحاد الكرة
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على مصر
» ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته
» حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان