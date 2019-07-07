مفاجأة.. فتح ملفات فساد اتحاد الكرة بعد الخروج الإفريقي

بدأت جهات سيادية التحقيق في فساد اتحاد الكرة وفتح العديد من الملفات الخاصة بمجلس إدارة الاتحاد، عقب الخروج المهين من كأس أمم أفريقيا علي يد جنوب أفريقيا.



واشارت مصادر أن كل ما يتعلق بهذه البطولة سيكون محل تحقيق كبير دون التغافل عما سوف يتم اكتشافه فيما حدث في أي وقت مضى، موضحا أن الدولة بذلت قصار جهدها من أجل العمل على نجاح هذه البطولة موفرة كل الإمكانيات الاحترافية من تجهيز المطارات وحتى تجهيز الملاعب والاستادات، حتى منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء وتذليل كل العقبات الروتينية، كما طورت الدولة البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخي والإهمال والفساد هو ما حصل عليه الشعب.

