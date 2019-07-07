مدحت شلبى يفتح النار على "شوبير": "منتظر استقالتك"

وجه الاعلامى مدحت شلبى رسالة الى احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة يطالبه فيها بالاستقالة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا.
وقال شلبى خلال برنامجه على قناة النيل للرياضة لشوبير "منتظر استقالتك" بعدما اعلن رئيس الاتحاد واعضاء المجلس تقديم استقالتهم بعد الخروج المهين من "الكان"
وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.