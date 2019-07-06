» هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على مصر

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أعرب الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن سعادته بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.
جاءت تصريحات باكستر بعد فوز جنوب إفريقيا على مصر بهدف نظيف في ثمن النهائي القاري.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال باكستر: "لقد خضنا مباراة مصر بقوة وشجاعة، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي منحتنا الفوز، فريقي هو من تحكم في المباراة منذ أن بدأت وأنا سعيد بالفوز".
وأضاف: "من الهام للغاية ألا يشعر الجمهور المصري بالحزن وعليهم أن يدعموا لاعبيهم".
وأوضح: "لم نكن راضين على أداء لاعبين في أول مباراتين بأمم إفريقيا، لكن تعلمنا الدرس وتحسن مستوانا بشكل كبير".
واختتم باكستر تصريحاته بالقول: "كان يجب أن نلعب بطريقة مصر وهذا أمر غير متوقع كالضغط عليهم والاستحواذ على الكرة وبالفعل نجحنا في ذلك". 

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