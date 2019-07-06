روحاني: خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده

06 يوليه 2019 - 10:00 م

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن خفض بلاده التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في المحافظة على الاتفاق.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع روحاني، ونقلت فحواه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

واعتبر روحاني أن "الحظر والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني خطوة إرهابية وحرب اقتصادية بامتياز".

وحذر الرئيس الإيراني من أن "استمرار هذه الحرب الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم".

كما لفت إلى أن قرار بلاده خفض التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنود الاتفاق مطالبا الاتحاد الأوروبي "بأن يكون على قدر المسؤولية ازاء التعهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة واتخاذ خطوات للحفاظ على هذا الاتفاق".

من جانبه، شدد ماكرون في الاتصال على أن الاتحاد الاوروبي، ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعرب عن رفضه الشديد لهذا القرار.

وتابع : الاتحاد الاوروبي يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ويبذل قصارى جهده في هذا المسار.

واعترف ماكرون أن إجراءات أوروبا الهادفة إلى التعويض عن الانسحاب الأمريكي لم تكن ناجحة وفاعلة، مستدركًا: لكننا سنكرس جهدنا من أجل التعويض عن ذلك.

وحذّر الرئيس الفرنسي من تداعيات انهيار الاتفاق النووي، قائلًا: ان نهاية الاتفاق ستكون بمثابة هزيمة الجميع وخطوة مؤسفة.

يشار أن الرئيس الإيراني حذر، الأربعاء الماضي، من أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم "بالقدر" التي تريده اعتبارا من الأحد 7 يوليو/تموز الجاري، إذا لم تنفذ الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي التزاماتها.

وأمس، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.