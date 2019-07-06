ما أخذته الحكومة من دعم الوقود هل تعيده للفقراء؟

06 يوليه 2019 - 08:59 م

أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بتحريك سعر الوقود، ورفع الدعم عنه تدريجيًا، مخاوف من انعكاسات ذلك على الأسعار في مصر؛ لاسيما الفقراء ومحدودي الدخل.

ويخشى قطاع كبير من المصريين من أن يؤدي رفع سعر الوقود إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي يعانون فيه من وضع اقتصادي سيئ؛ خاصة أنه لا توجد حتى الآن إجراءات تحميهم من جشع التجار وقائدي المركبات.

كانت الحكومة قد أعلنت صباح أمس، الجمعة، البدء بتطبيق رفع أسعار الوقود في البلاد، وفي مقدمتها البنزين، الأمر الذي دفع إلى رفع تسعيرة وسائل النقل العام في البلاد تباعًا.

وتراوحت الزيادات بين 16 و30% إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات "بنسبة بلغت 18.5%، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 "حوالي 22.7%، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات حوالي 16.1%.

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%, ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخدامًا في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيهًا بنسبة 30 %، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيهًا بنسبة 30%, كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, إن "ارتفاع أسعار الوقود من ضمن الإجراءات المتفق عليها منذ ما يقرب من أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي, وليست جديدة ولكن عملية تُجرى وفق برنامج تم وضعه وتقديمه كبرنامج إصلاحي".

وأضاف لـ"المصريون": "ارتفاع الأسعار يطال للجميع، لكن المواطن البسيط هو الأكثر تضررًا من تحمل هذه الأعباء, خاصة أن هناك مواطنين يحصلون على معاش أو راتب ربما لا يكفي, لكن في النهاية لابد من أن تكون هناك إجراءات أكثر قوة لحماية الطبقة الفقيرة بعد تحريك سعر المحروقات".

وأوضح عضو مجلس النواب, أنه "لابد من أن تكون هناك رقابة قوية على الأسواق؛ للتصدي لأي تجاوزات, تصدر من بعض المخالفين سواء كان سائقًا أو تاجرًا أو صاحب محل".

وطالب بدراوي، الحكومية بزيادة برنامج الدعم النقدي المباشر لغير القادرين, وعمل تأمين صحي لهم, وزيادة معاشات التكافل برقم أكبر من الذي عليه الآن.

من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي, أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن "الحكومة تعمل لصالح الطبقة الفقيرة, من خلال رفع الدعم وإعطائه لمن يستحق".

وأضاف لـ"المصريون": "ارتفاع سعر الوقود لن يتأثر به الفقراء فقط, لكن هناك درجات في تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين, إذ أن الجميع سيتأثر بذلك، فالسلعة التي سيشتريها الفقير هي نفس السلعة التي يقدم على شرائها الغني".

وأوضح فهمي، أن "ارتفاع الأسعار سيعود على الفقراء بالنفع من خلال عدة صور, سواء في تحسين العملية التعليمية, أو المعيشية أو الصحية, أو من خلال بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل, بجانب عمل مترو أنفاق لتسهيل حركة النقل, ورصف الطرق".

وأشار إلى أن "الحكومة تحاول بقدر المستطاع أن يكون الأثر السلبي لا يمس الفقراء ومحدودي الدخل, خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الجميع, موضحًا أن بعد قرار رفع سعر الوقود كان هناك استنفار أمني في كافة المواقف بمختلف أنحاء البلاد لضبط تعريفة الركوب".

وشدد على أنه "لابد أن تكون هناك حملات رقابية ومتابعة مستمرة على مواقف "السيرفس" والأسواق, مع عمل حملات إعلانية توضح للسائقين والباعئين أن هناك عبئًا على الجميع، ولا يجب أن يتحمله المستهلك لأن "من يرحم يُرحم".

وطالب "فهمي"، المواطنين، باستخدام الترشيد سواء في الكهرباء أو المياه, وشراء السلع من دون تبذير؛ حتى نتمكن من العيش وتحمل المسئولية.