سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا

يغيب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب إفريقيا على قناة "بين سبورت" والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ويعود سبب غياب أبو تريكة إلى تعرضه لنزلة برد شديدة استدعت حضور الطبيب الذي نصح بإراحته وعدم ظهوره في الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين مصر وجنوب إفريقيا، وفقًا لـ "بوابة أخبار اليوم".

وكان هيثم فاروق؛ نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورتس، قد قال في تغريدة له على "تويتر": "أطيب الامنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد ابوتريكة"، دون أن يوضح طبيعة المرض الذي تعرض له أبوتريكة.

وكان تريكة من المقرر أن يتواجد في الاستوديو التحليلي لمواجهة مصر أمام جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، قبل أن يفاجئ فاروق الجميع بمرض أمير القلوب.