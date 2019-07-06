مفاجأة عن دور «صلاح» في أزمة «عمرو وردة»

أرسل وكيل لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ردا إلى صحيفة أمريكية يتحدث فيها عن أزمة عمرو وردة وعلاقة صلاح بها.

وقال رامي عباس عيسى، في البريد الإلكتروني الذي تلقته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن صلاح قد يتعامل مع أزمة عمرو وردة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع عباس أنه ينفى تمام تدخل صلاح في أزمة عمرو وردة سواء في السر أو العلن، وأنه حاول إعادته إلى المنتخب مرة أخرى عقب استبعاده.

وقالت الصحيفة إن المنتخب المصري استبعد لاعبه عمرو وردة بسبب اتهامات بالتحرش الشهر الماضي، لكن صلاح دخل في الأزمة حينما طالب بإعطاء الفرصة الثانية في تغريدتين متتاليتين تزامنا مع الأزمة.

وعقب تغريدات صلاح عاد عمرو وردة إلى المنتخب المصري، وخفضت العقوبة ضده لكي تنتهى بعدم مشاركته في الدور الأول من البطولة والذى انهته مصر متفوقة بـ9 نقاط وصعدت لتلاقي جنوب أفريقيا في دور الـ16.

ووضعت سمعة صلاح حسب الصحيفة في الناحية الأخرى من الأزمة، بعد أن عرف خلال الفترة الماضية أنه يدافع عن حقوق المرأة.

وقالت الصحيفة إن آلاف التغريدات ردت على صلاح ودفاعه عن التحرش، كما دعا آخرون إلى عدم متابعته، ودشن البعض هاشتاج "صلاح يدعم التحرش" باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر بيانا قال فيه إن أزمة عمرو وردة انتهت وأن الاتحاد اكتفى بعقاب اللاعب بإيقافه حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة في الدور الـ16.

ودافع عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعة استقرار المنتخب الوطني، في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن، وفقا لما نشره الاتحاد.

ونشر اللاعب المستبعد في وقت سابق، اعتذارا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وقرر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو المقبل.

وطالب محمد صلاح في مقابلة مع مجلة "تايم" بعد اختياره ضمن المائة الأكثر تأثيرا في العالم، بضرورة أن يسمح للرجال في بلاده وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، بمعالملة النساء بـ"احترام أكبر".