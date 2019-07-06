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«جماعة الحوثي» تعلن استهداف مطار «جيزان» بالسعودية

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طائرات قاصف 2k
طائرات قاصف 2k

خالد الشرقاوي - وكالات

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"هجمات واسعة" على مطار جازان بالسعودية

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، العميد يحيى سريع، شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جيزان جنوب غربي السعودية هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أيام.

وذكر العميد سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مساء اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي".

وأكد سريع أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ شنت الجماعة هجوما مماثلا بطائرات قاصف 2k ، الخميس الماضي أسفر عن تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار. بحسب العميد سريع.


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